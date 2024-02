Ives Serneels effectue un seul changement par rapport au match aller contre la Hongrie

Missipo évoluera aux côtés de Justine Vanhaevermaet et Marie Detruyer au coeur du jeu. Lisa Lichtfus est titulaire entre les perches en l'absence de Nicky Evrard, blessée. Le trio défensif sera composé d'Amber Tysiak, Tine De Caigny et Sari Kees tandis que Janice Cayman, à droite, et Laura Deloose, à gauche, arpenteront les flancs. La capitaine Tessa Wullaert partagera le front de l'attaque avec Jassina Blom.

Les Red Flames abordent ce match retour avec une avance confortable après leur victoire 1-5 au match aller.