Ives Serneels fait son retour sur le banc des Red Flames mais doit "rester prudent"

Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, n'a pas pu diriger l'équipe nationale lors de ses deux dernières sorties. L'entraîneur souffrait d'un Covid long, et il a manqué le début de campagne qualificative pour l'Euro 2025 contre l'Espagne (0-7) et au Danemark (4-2). Il est de retour pour le double affrontement contre la Tchéquie, mais il a dit devoir "rester prudent" concernant sa santé.

"Je suis content d'être ici", a d'abord annoncé Ives Serneels mardi à Tubize. "Je ne suis pas encore remis totalement et il faut rester prudent, mais je me suis bien senti pendant les entraînements." La dernière période a été difficile. "Je me suis fait du souci. Je suis en poste depuis 13 ans et c'est la première fois que je n'ai pas pu remplir mes fonctions."

À titre personnel, Serneels a pu ressentir le soutien d'une partie du public, même s'il a semblé quelque peu blessé par la réaction de certains. "Dans le football, il y a beaucoup d'amis dans les bons moments, mais c'est dans les moments difficiles que l'on sait qui sont ses vrais amis. Désormais, je veux fermer ce chapitre et me concentrer sur le sportif."