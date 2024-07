Ives Serneels procède à deux changements pour affronter l'Espagne

Féli Delacauw remplace Tinne de Caigny au milieu de terrain et Elena Dhont prend la place de Marie Detruyer en attaque.

Lisa Lichtfus occupera les buts belges. Elle sera épaulée par Janice Cayman, Amber Tysiak, Sari Kees et Laura Deloose en défense. Au milieu, Kassandra Missipo et Justine Vanhaevermaet entoureront Delacauw. Devant, Dhont et Jill Janssens évolueront en soutien de la capitaine Tessa Wullaert