Ives Serneels: "Tout reste possible dans ce groupe"

"Tout est encore possible dans ce groupe. On peut terminer en tête du groupe mais c'est encore possible de terminer dernier", a rappelé Ives Serneels lundi lors d'un point-presse au Centre national de Tubize.

"Je n'ai pas vraiment les Jeux en tête. C'est encore trop loin pour déjà y penser. Les gens en parlent pas mal, c'est normal mais il y a encore quatre ou cinq matchs à jouer pour y arriver", dit le sélectionneur belge. "Je ne veux pas qu'on en parle déjà dans le groupe ou dans le staff, parce que la réalité, c'est que nous devons encore jouer 33% de cette compétition. C'est une compétition de six matchs et nous n'en avons joué que quatre. On peut tout gagner comme on peut tout perdre".