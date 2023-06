Jacky Mathijssen heureux d'être entouré de jeunes "extrêmement ambitieux"

La Belgique rencontrera en phase de groupes les Pays-Bas (21 juin), la Géorgie (24 juin), l'un des deux pays hôtes, et le Portugal (27 juin). "Notre groupe n'est pas un cadeau. C'est un challenge d'être avec le pays hôte et deux pays qui se considèrent parmi les favoris du tournoi. Ce n'est pas notre style de crier de la même façon, mais à l'intérieur, l'ambition de jouer un rôle là-bas est la même."

Le tournoi sert de qualification pour les Jeux Olympiques. Trois tickets pour Paris 2024 seront en jeu, sachant qu'un barrage pourrait être nécessaire en fonction des résultats de la France (qualifiée d'office) et de l'Angleterre (qui n'envoie pas d'équipe nationale aux Jeux). "Nous voulons y aller étape par étape. Je sais quel impact une qualification aux Jeux peu avoir. Il suffit de penser à Pékin 2008 pour la génération précédente..."

Mathijssen voit aussi plus loin et veut assurer une présence régulière des jeunes belges aux prochains tournois espoirs. "Mon objectif est de pouvoir nous retrouver dans le pot 1 des qualifications pour les futures campagnes. Pour les prochaines qualifications, nous sommes tombés avec l'Espagne. Une fois que tu es dans le pot 1, les chances de se qualifier deviennent plus grandes."

L'Euro sera l'aboutissement d'un long chemin, initié le 4 juin 2021 avec une victoire au Kazakhstan. "Cela fait deux ans et cinq jours. Tu peux voir l'évolution des visages et des muscles", a souri Mathijssen.