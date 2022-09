Jacky Mathijssen: "Les Pays-Bas avaient la meilleure équipe"

(Belga) L'équipe nationale U21 s'est inclinée 1-2 face aux Pays-Bas en match amical vendredi à Louvain. Les Néerlandais ont creusé l'écart grâce à un doublé de Brian Brobbey (15e, 44e) . Les Diablotins ont réduit leur retard grâce à Olivier Deman (73e, 1-2).

"Nous savions que cela ne serait pas facile face à un très bon adversaire", a déclaré le sélectionneur belge Jacky Mathijssen au micro de Proximus Pickx Sports après la rencontre. '"Les Néerlandais avaient la meilleure équipe, il faut être honnête. Nous avons néanmoins eu quelques occasions, aussi en 1e mi-temps. J'ai trouvé positive notre réaction après le repos. Nous avons changé certaines choses. Nous avons marqué et sommes restés compétitifs jusqu'à la dernière seconde. Nous pouvons tirer beaucoup de leçons de ce match pour améliorer les garçons". Les montées de Jeremy Doku et Olivier Deman ont été remarquées. "On sait de quoi Doku est capable", dit le coach des U21. "Il a déjà été appelé en équipe A. Oliver Deman est selon moi un joueur sous-estimé. Peu de gens le connaissent, mais il a montré aujourd'hui qu'il savait jouer au football". (Belga)