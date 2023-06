Jacky Mathijssen a travaillé avec Tedesco pour servir les intérêts des deux sélections

Le sélectionneur de l'équipe nationale espoirs Jacky Mathijssen a annoncé mercredi les 23 joueurs qui l'accompagneront en Roumanie et en Géorgie pour y disputer l'Euro U21, du 21 juin au 8 juillet. Il a dû composer avec le sélectionneur des Diables Rouges, Domenico Tedesco, afin de trouver un équilibre profitable aux deux équipes.

En effet, l'Euro U21 débutera au lendemain d'un match des Diables Rouges. Ces derniers affronteront l'Autriche, le 17 juin à Bruxelles, et l'Estonie, le 20 juin à Tallinn. Or, quatre joueurs sélectionnés par Domenico Tedesco pour participer à ces rencontres font partie des noms cités par Jacky Mathijssen en conférence de presse, mercredi: Loïs Openda (RC Lens/Fra), Ameen Al-Dakhil (Burnley/Ang), Olivier Deman (Cercle de Bruges) et Aster Vranckx (AC Milan/Ita), le capitaine des U21.

Mathijssen et Tedesco se sont donc entendu pour "combiner des victoires contre l'Autriche et l'Estonie, et maximiser les chances de faire un bon tournoi" pour les espoirs, a expliqué l'entraîneur des Diablotins. Quatre joueurs feront donc le voyage des A vers les Espoirs, mais Jacky Mathijssen ignore encore quand. "Cela dépend de la décision du coach."