Jacob Bruun Larsen va retrouver Vincent Kompany à Burnley

Jacob Bruun Larsen a été prêté par Hoffenheim à Burnley jusqu'au terme de la saison, a annoncé jeudi le promu en Premier League. L'ailier danois, 24 ans, va retrouver à Burnley Vincent Kompany, qu'il avait eu comme entraîneur lors de son passage à Anderlecht entre janvier et juin 2021.

Formé à Lyngby, Bruun Larsen avait rejoint le Borussia Dortmund en 2015. Il avait été prêté à Stuttgart en 2018 avant de signer à Hoffenheim en janvier 2020. Il a marqué 6 buts en 57 rencontres sous le maillot d'Hoffenheim. Lors de son passage à Anderlecht, le Danois avait inscrit 2 buts en 19 rencontres.

"Je voulais venir à Burnley, tout le projet m'inspirait et dès que j'ai entendu cette possibilité, j'ai su que c'était ce que je voulais", a confié Bruun Larsen. "J'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses cette saison, j'ai hâte d'y être", a conclu le joueur, qui compte 6 présences et 1 but en équipe nationale.