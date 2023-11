James Maddison contraint de se retirer de la sélection anglaise à cause d'une blessure

James Maddison a dû se retirer de la sélection anglaise à cause d'une blessure, vendredi. Le milieu de terrain de Tottenham avait été nommé dans la liste de 25 joueurs annoncée par le sélectionneur Gareth Southgate, jeudi.

Maddison avait été remplacé pendant la première mi-temps du match perdu par les Spurs face à Chelsea (1-4), lundi, pour la 11e journée de Premier League. Le club du nord de Londres a désormais confirmé que le joueur de 26 ans serait indisponible pour les matches de qualification de l'Angleterre pour l'Euro 2024, à domicile contre Malte le 17 novembre et à l'extérieur en Macédoine du Nord le 20 novembre.

Les Three Lions sont déjà assurés de leur qualification pour la phase finale de l'Euro 2024, dont le tirage au sort aura lieu le 2 décembre à Hambourg. L'Angleterre (16 points) domine l'Ukraine (13 points) et l'Italie (10 points). La Macédoine du Nord (7 points) précède Malte (0 point) qui ferme la marche dans le groupe C.

Les Diables Rouges affronteront l'Angleterre dans le cadre d'un match de préparation à l'Euro, le 26 mars 2024 à Wembley.