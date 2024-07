Jan Vertonghen, le Diable le plus capé de l'histoire, annonce sa retraite internationale

Recordman du nombre de sélections (157) avec la Belgique, Jan Vertonghen a annoncé vendredi sur Instagram qu'il prenait sa retraite internationale. Le défenseur de 37 ans quitte les Diables Rouges après un Euro 2024 où la Belgique a été éliminée en huitième de finale par la France lundi (1-0). Vertonghen a inscrit le seul but du match contre son camp à la 85e minute.

Vertonghen a partagé des photos de sa première et de sa dernière sélection avec le message "première, dernière. Merci pour tous les souvenirs, j'ai vécu mon rêve!".

Le défenseur passé par l'Ajax, Tottenham, Benfica et Anderlecht a connu sa première cape chez les Diables le 2 juin 2007 lors d'une rencontre de qualifications pour l'Euro 2008 perdue face au Portugal (1-2). René Vandereycken était alors le sélectionneur national. Vertonghen a ensuite cumulé 157 sélections et a disputé six grands tournois internationaux avec la Belgique.