Jan Vertonghen prolonge d'une saison avec Anderlecht

Le Diable Rouge le plus capé de l'histoire, arrivé lors du mercato estival de 2022, portera donc la vareuse des Mauves une saison de plus.

Vertonghen a joué 72 matches pour le compte du club bruxellois avec cinq buts et deux passes décisives à la clé. La saison dernière, et après une deuxième place au bout de la phase classique, Anderlecht a terminé à la troisième place des Champions Playoffs, derrière l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges, champion.