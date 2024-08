Jari De Busser signe aux Go Ahead Eagles

Les Go Ahead Eagles a recruté Jari De Busser. Le gardien belge de 24 ans arrive en provenance de Lommel et a signé un contrat de trois ans, ont annoncé les deux clubs mercredi.

Les Eagles était à la recherche d'un gardien après le départ du Néerlandais Jeffrey de Lange pour l'Olympique de Marseille.

Jari De Busser aura passé quatre saisons sous les couleurs de Lommel où il a joué 64 rencontres, a détaillé le club limbourgeois pensionnaire de Challenger Pro League, saluant son départ.

A Go Ahead Eagles, club basé à Deventer, Jari De Busser devra faire face à la concurrence de l'Allemand Luca Plogmann dans son nouveau club. "Le niveau sera plus élevé qu'à Lommel, donc je vais devoir m'adapter et j'espère apprendre beaucoup ici", a déclaré De Busser sur le site des Eagles.