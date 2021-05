Javi Gracia démis de ses fonctions à Valence

(Belga) Valence a annoncé lundi le licenciement de son entraîneur Javi Gracia.

Gracia, 51 ans, dirigeait Valence depuis juillet 2020. Après 34 journées, le club occupe la 14e position avec 36 points, six de plus que le premier relégable, Huesca. Surtout, les 'Ches' restent sur une série de six matchs sans victoire, trois partages et trois défaites, dont la dernière dimanche contre Barcelone (2-3). Dans sa carrière, Gracia a notamment entraîné Osasuna, Malaga, le Rubin Kazan et Watford. (Belga)