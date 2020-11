Javier Mascherano range ses crampons

(Belga) Javier Mascherano met un terme à sa carrière de footballeur. L'Argentin, 36 ans, l'a annoncé dimanche lors d'une conférence de presse de son club, Estudiantes de La Plata.

Javier Mascherano a débuté sa carrière professionnelle à River Plate en 2003. Après un passage de deux saisons au sein du club brésilien du SC Corinthians (2005-2006), il a fait le grand saut vers l'Europe, d'abord quelques mois à West Ham avant d'exploser à Liverpool (2007-2010). Il a ensuite participé à une des plus belles dynasties du football européen lors de ses huit saisons au FC Barcelone (2010-2018). Avec les Catalans, le milieu de terrain défensif, reconverti ensuite en défenseur central, aura gagné deux Ligues des champions (2011, 2015), cinq Ligas, quatre Coupes du Roi, deux Supercoupes d'Europe, deux Supercoupes d'Espagne et deux Coupes du monde des clubs. Mascherano a quitté le FC Barcelone en janvier 2018 pour tenter une lucrative aventure chinoise avec le Hebei Fortune et était revenu en Argentine en signant à Estudiantes de La Plata en janvier dernier. Javier Mascherano possède aussi une solide expérience internationale, lui qui a joué 147 rencontres avec l'Albiceleste, dont la finale perdue du Mondial 2014 contre l'Allemagne. Présent aux Coupes du monde 2006, 2010 et 2018, il a pris sa retraite à l'issue du huitième de finale perdu contre la France (3-4) en Russie.