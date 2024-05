"Je jouerai à nouveau", dit Kristoffer Olsson après sa maladie cérébrale aïgue

Le milieu de terrain suédois Kristoffer Olsson, hospitalisé en février à cause d'une rare maladie inflammatoire des vaisseaux cérébraux, a déclaré lundi avoir bien récupéré et pouvoir de nouveau jouer au foot.

"Personne ne pouvait communiquer avec moi et je n'ai aucun souvenir de cette période", a-t-il dit, ajoutant qu'il était maintenant presque entièrement rétabli. "J'ai surmonté le pire. J'ai dû réfléchir, être positif et faire preuve de patience" à chaque étape de la convalescence.

Olsson, toujours en rééducation, a affirmé qu'il prévoyait de rejouer professionnellement.

"Je me sens très bien. Je vais pouvoir rejouer au football", a-t-il avancé, précisant qu'il était encore trop tôt pour dire quand. "Bien sûr que tu veux revenir le plus vite possible (...) Mais je ne me stresse pas pour ça, il faudra du temps. On verra quand cela se produira".

Il était dans les gradins dimanche quand son club a remporté le championnat du Danemark.