"Je m'en souviendrai toute ma vie", a déclaré Ronny Deila après la qualification de Bruges

Le Club de Bruges s'est arraché pour décrocher son billet pour la phase de groupes de la Conference League. Les Blauw en Zwart ont remonté leur retard de deux buts face à Osasuna jeudi soir et joueront donc également en Europe cette saison (2-2, après avoir gagné 1-2 en Espagne). L'entraîneur Ronny Deila s'est montré très satisfait à l'issue de la rencontre.

"Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions en première mi-temps, mais ils ont marqué. Mais nous avons continué à y croire. Avec le soutien de nos incroyables supporters, nous n'avons jamais perdu la foi", a déclaré l'entraîneur norvégien. "Cela en dit long sur notre esprit d'équipe. Je suis très fier d'en faire partie. Cela a été une tâche difficile d'atteindre les poules, mais nous y sommes parvenus."

La qualification de jeudi soir, dans un Jan Breydel en ébullition, l'a tout de même impressionné. "J'aurais bien besoin d'un verre de vin rouge plus tard", a-t-il dit en riant. "Il se passe tellement de choses dans ma tête en ce moment. C'était un match très difficile et chaotique pour un entraîneur. Mais nous allons de l'avant. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pour ces moments que l'on s'entraîne et que l'on joue."