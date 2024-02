Jean-Louis Gasset succède à Gennaro Gattuso sur le banc de l'OM

"Entraîneur expérimenté aussi bien en club qu'en sélection, Jean-Louis Gasset a passé plus de 30 années sur différents bancs du championnat de France et à l'étranger", précise le communiqué de l'OM qui n'indique pas la durée du contrat du Montpelliérain. "Reconnu pour sa science tactique, son sens du relationnel avec les joueurs, sa capacité à mobiliser les différents groupes qu'il a entrainés et sa culture du travail, le natif de Montpellier a également eu l'occasion de mettre ses compétences au niveau international au service de la sélection ivoirienne, de l'Équipe de France (adjoint, ndlr) et de l'Espanyol Barcelone (adjoint, ndlr)" peut-on encore à son sujet sur le site de son nouvel employeur.

Gasset a successivement travaillé à Montpellier, Caen, au PSG (adjoint), Espanyol (adjoint), Istres, Bordeaux (adjoint), France (adjoint), PSG (adjoint), Montpellier, Saint-Etienne (adjoint puis T1), Bordeaux et Côte d'Ivoire. Il a remporté 4 Championnats de France (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coupes de France (2015, 2016) et 4 Coupes de la Ligue (2009, 2014, 2015, 2016).