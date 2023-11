Jérémy Doku et Thomas Kaminski nommés pour le trophée de Joueur du Mois en Premier League

Les Diables Rouges Jérémy Doku (Manchester City) et Thomas Kaminski (Luton) ont été nommés parmi les six candidats pour le trophée de Joueur du Mois en Premier League, l'élite du football anglais. Ils figurent dans l'annonce publiée jeudi aux côtés d'Anthony Gordon (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Raheel Sterling (Chelsea) et Marcus Tavernier (Bournemouth).

Kaminski a quant à lui signé le plus haut total d'arrêts en première division anglaise. Le portier de Luton Town a sorti 15 tirs cadrés au cours de ses duels contre Liverpool, Manchester United et Crystal Palace.

Doku avait survolé la rencontre remportée par City contre Bournemouth au début du mois de novembre (6-1). Il avait inscrit un but et délivré pas moins de quatre passes décisives. Sur les trois matches disputés en novembre, l'ailier virevoltant a accumulé 21 dribbles réussis, 10 de plus que n'importe quel autre joueur.

Le gagnant sera désigné par le public et un panel d'experts, et annoncé dans le courant de la semaine prochaine. En cas de succès, Doku ou Kaminski rejoindrait Marouane Fellaini (novembre 2012), Jan Vertonghen (mars 2013), Christian Benteke (avril 2015), Eden Hazard (octobre 2016 et septembre 2018) et Romelu Lukaku (mars 2017) en tant que Belges lauréats. Nommé à plusieurs reprises, Kevin De Bruyne n'a encore jamais été récompensé.