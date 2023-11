Jérémy Doku huitième joueur de Premier League à délivrer quatre assists en un match

Parmi les sept autres joueurs à avoir réussi une telle performance, on retrouve quatre joueurs d'Arsenal : le Néerlandais Dennis Bergkamp ainsi que les Espagnols José Antonio Reyes, Cesc Fabregas et Santi Cazorla. Tottenham compte aussi deux joueurs dans ce classement avec le Togolais Emmanuel Adebayor et l'Anglais Harry Kane. Avant Doku, le dernier joueur à avoir distribué quatre assists dans un match de Premier League était le Français Paul Pogba lorsqu'il évoluait pour Manchester United.

Lors de la victoire des Cityzens contre Bournemouth samedi, Doku s'est distingué avec un but et quatre assists. Après avoir ouvert le score, le Diable Rouge a permis à Bernado Silva à deux reprises, Manuel Akanji et Phil Foden de trouver le chemin des filets. L'ancien joueur d'Anderlecht et de Rennes a porté son compteur à deux buts et cinq assists en Premier League cette saison.