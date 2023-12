Jérémy Doku incertain pour le déplacement de Manchester City à Aston Villa mercredi

Doku est sorti sur blessure dimanche lors du partage 3-3 contre Tottenham. Avant sa sortie, le Diable Rouge avait réalisé un pré-assist sur le 2-1 inscrit par Phil Foden. Sa présence sur la pelouse de Villa Park mercredi est incertaine, la gravité de sa blessure n'étant pas encore connue.

Auteur de quatre buts et six assists cette saison en 19 matches cette saison, Doku a été élu joueur du mois de novembre par les supporters des Skyblues. Il figure également parmi les nommés pour le titre de joueur du mois en Premier League aux côtés de son équipier chez les Diables Thomas Kaminski (Luton), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Raheem Sterling (Chelsea) et Marcus Tavernier (Bournemouth).