Jérôme Boateng à l'entraînement avec le Bayern

Le champion du monde 2014, sans contrat depuis le 1er juillet, pourrait servir à 35 ans de solution de secours pour l'entraîneur Thomas Tuchel, qui ne dispose que de trois défenseurs centraux de formation, le Français Dayot Upamecano, le Néerlandais Matthijs De Ligt et le Sud-Coréen Kim Min-jae.

Après les blessures de ces trois défenseurs, "TT" avait dû aligner le milieu défensif Leon Goretzka en défense centrale, pour le 32e de finale de la Coupe d'Allemagne contre Münster (4-0).

Boateng a évolué au Bayern entre 2011 et 2021, remportant deux fois la Ligue des Champions en 2013 et 2020. Il n'a joué que huit matches (un peu plus de cinquante minutes en moyenne) avec Lyon la saison dernière.