Jesse Lingard retrouve en club et s'engage avec le FC Séoul en Corée du Sud

Après six mois sans club, Jesse Lingard a retrouvé de l'emploi et s'est engagé avec le FC Séoul, a communiqué le club sud-coréen jeudi, sans préciser la durée du contrat.

Au total, le milieu offensif a disputé 232 rencontres avec les Red Devils, compilant 35 buts et 21 assists. Sur le plan collectif, il a remporté une Coupe d'Angleterre (2016), une Coupe de la Ligue anglaise (2017), une Supercoupe d'Angleterre (2017) et une Europa League (2017).

Sa fin de parcours à Old Trafford a été plus complexe. Il a d'abord été prêt six mois à West Ham en 2021 avant de s'engager avec Nottingham Forest. La saison dernière, il a inscrit 2 buts et délivré 2 assists en 20 matches.

La saison dernière, le FC Séoul avait terminé à la 7e place en K-League, la première division sud-coréenne. La saison 2024 débutera au mois de mars.