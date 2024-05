Jesus Navas quittera Séville à la fin de la saison

Jesus Navas, qui évoluait en tant qu'ailier, a fait ses valises en 2013 pour Manchester City aux côtés de son coéquipier et compatriote Alvaro Negredo. Chez les Skyblues, il a remporté un titre de champion d'Angleterre et deux coupes de la Ligue en 183 apparitions (8 buts, 35 assists).

Formé au FC Séville, Navas a fait ses débuts professionnels pour l'équipe première du club au cours de la saison 2003-2004. Il a ensuite disputé dix saisons sous la tunique rouge et blanche, conquérant deux coupes de l'UEFA, deux coupes d'Espagne, une supercoupe d'Europe et une supercoupe d'Espagne.

Reconverti au fil des années comme latéral, Navas a fait son retour à Séville en 2017. Pendant son deuxième séjour en Andalousie, il a conquis deux Europa League et porté son record d'apparitions sous le maillot sévillan à 684. Au total, Navas a inscrit 37 buts et donné 119 passes décisives avec le FC Séville, où évoluent actuellement Dodi Lukebakio et Adnan Januzaj.

International espagnol à 51 reprises, Jesus Navas a remporté la Coupe du monde 2010 avec la Roja, ainsi que l'Euro 2012. Il a également fêté la victoire en Ligue des Nations, en 2023.