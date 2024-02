Jim Ratcliffe veut s'inspirer des "ennemis" Liverpool et City

Jim Ratcliffe, nouveau co-propriétaire de Manchester United, a expliqué vouloir "apprendre" de la réussite récente de Manchester City et Liverpool, les deux clubs "ennemis" du nord-ouest de l'Angleterre, avec qui il espère rivaliser d'ici "trois ans".

"Je n'aimerais rien de plus que de les faire tomber tous les deux de leur piédestal", a dit le milliardaire britannique, empruntant des formules utilisées autrefois par Alex Ferguson, entraîneur emblématique de 1986 à 2013.

"Nous avons beaucoup à apprendre de notre bruyant voisin et de l'autre voisin" même si, "au final, ce sont nos ennemis", a déclaré Jim Ratcliffe, au lendemain de son entrée officielle au capital du club.

L'Ecossais avait expliqué que son plus grand défi avait été de "faire tomber Liverpool de son piédestral" et avait ensuite décrit Manchester City comme des "bruyants voisins" peu après leur prise de contrôle par les propriétaires émiratis en 2008.

Club le plus titré d'Angleterre, Manchester United a connu un déclin sportif depuis le départ à la retraite de Ferguson. A l'inverse, City a fait de la Premier League sa propriété quasi-exclusive (cinq titres en six saisons), avec Liverpool en principale menace.

"Ils sont en bonne position depuis un certain temps et nous avons des choses à apprendre d'eux. Ils ont des organisations judicieuses, des personnes formidables à l'intérieur, un environnement de travail de qualité, motivé et d'élite", a décrit Ratcliffe.