Joan Laporta, président du Barça, nomme Anderlecht et Bruges comme possibles participants

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré vendredi que la Super League, dont le projet est porté par son club et le Real Madrid, pourrait "démarrer dès la saison prochaine" et nomme Anderlecht et le Club Bruges comme potentiels participants dans une interview accordée à la radio RAC1.

En 2021, 12 clubs avaient annoncé leur propre compétition privée, visant à concurrencer la Ligue des Champions, organisée par l'UEFA. Cette dernière, soutenue par la FIFA, avait répliqué en menaçant les clubs de sanctions et édicté des règles visant à empêcher la création de cette compétition.

Fin décembre 2023, la justice européenne a désavoué l'UEFA en estimant que ses règles étaient contraires au droit de la concurrence. Malgré cette décision, l'émergence d'une Super League semble encore très hypothétique car la Cour de justice a statué en général sur les règles de la FIFA et de l'UEFA, et non sur ce projet spécifique.

Si certains clubs semblent avoir renoncé au projet, Laporta a annoncé de nombreux potentiels participants dont Anderlecht et le Club Bruges mais aussi ""l'Inter, l'AC Milan, Naples, l'AS Rome, le Barça, le Real Madrid, Marseille, les trois équipes portugaises du Sporting, Benfica et Porto, l'Ajax, Feyenoord et le PSV Eindhoven".

"Ca fait 16 ou 18 équipes. Je pense qu'il serait préférable d'en avoir 16", a-t-il conclu, en rappelant que, "lors de la création de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1955, très peu d'équipes y avaient participé et qu'elle était ensuite devenue la compétition reine en Europe".