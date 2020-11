Joan Laporta veut redevenir président du FC Barcelone

(Belga) L'ancien président du FC Barcelone, Joan Laporta, va se présenter aux prochaines élections du club catalan, prévues le 24 janvier, a annoncé vendredi son responsable de campagne, Lluis Carrasco.

"Sept pré-candidats, un président. Si vous voulez que le Barça redevienne le Barça, Laporta arrive avec la force et le crédit de notre histoire. Diriger sa campagne est un privilège. Si tu aimes le Barça, suis-le !", a écrit Carrasco sur Twitter. Ce message confirme clairement que Laporta veut revenir à la présidence du Barça, un poste qu'il avait occupé entre 2003 et 2010. Il a prévu de présenter officiellement sa candidature lundi matin à Barcelone. Cet avocat de profession, ardent défenseur de l'indépendance catalane, a été député au parlement régional et conseiller municipal de Barcelone. Il avait été battu pour la présidence en 2015 par Josep Maria Bartomeu, qui vient de démissionner. Sous la présidence Laporta, le Barça a remporté 12 titres majeurs, dont deux Ligues des champions (2006, 2009) et quatre Championnats d'Espagne (2005, 2006, 2009, 2010). Laporta est le 8e candidat à la présidence du FC Barcelone suite à la démission de Bartomeu. Parmi eux, Toni Freixa, qui avait collaboré avec Laporta, Víctor Font, Emili Rousaud et Xavi Vilajoana. D'autres candidats à cette présidence sont Jordi Farré, qui avait dirigé la campagne de censure de Bartomeu, Lluís Fernández Alá et Pere Riera. (Belga)