Jocelyn Gourvennec succède à Pierre Aristouy en tant qu'entraîneur de Nantes

Le FC Nantes a annoncé mercredi la nomination de Jocelyn Gourvennec au poste d'entraîneur, en remplacement de Pierre Aristouy, dont la mise à l'écart avait été déclarée en matinée mercredi. "Le technicien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison 2023-2024, plus une année en option", a indiqué le 11e de Ligue 1 dans un communiqué.

Ancien meneur de jeu de Lorient, Rennes ou Marseille, Gourvennec avait aussi porté le maillot jaune et vert pendant trois saisons (1995-1998), disputant avec Nantes une demi-finale de Ligue des Champions face au futur vainqueur, la Juventus Turin. L'homme de 51 ans, qui a dernièrement officié à Lille en 2021-2022, arrive au sein d'un FC Nantes très irrégulier depuis le début de la saison et qui reste sur trois défaites et un nul en championnat.

Mercredi matin, les Canaris avaient annoncé la mise à l'écart de Pierre Aristouy et de son staff, avec effet immédiat. Ancien entraîneur des U19 et de la réserve nantaise, Aristouy (43 ans) avait pris les rênes de l'équipe à quatre journées de la fin de la saison dernière, sauvant la place du club dans l'élite.