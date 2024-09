Joel Ordoñez et Raphael Onyedika de retour dans le onze brugeois face à Dortmund

Joel Ordoñez et Raphael Onyedika sont titulaires pour la première rencontre de la campagne de Ligue des Champions du Club de Bruges, mercredi, face à Dortmund. Nicky Hayen les a préférés à Zaid Romero et Ardon Jashari, alignés au coup d'envoi du déplacement à Courtrai (0-3), samedi. Ce sont en fait les onze joueurs qui avaient débuté face au Cercle de Bruges (3-0) au début du mois qui ont été choisis par l'entraîneur brugeois.

Simon Mignolet défend les cages brugeoises avec un quatuor composé de Brandon Mechele et Ordoñez en défense centrale, avec Maxim De Cuyper à gauche et Joaquin Seys du côté droit.

Le flanc gauche appartiendra à la recrue grecque Christos Tzolis, tandis que l'habituel Andreas Skov Olsen arpentera le côté droit. Gustaf Nilsson est l'homme en tête de l'attaque.

Du côté de Dortmund, ce sont trois joueurs dont le capitaine Emre Can qui rentrent dans le onze de base par rapport à la rencontre de vendredi dernier remportée face à Heidenheim (4-2). L'attaquant Serhou Guirassy, le milieu de terrain Felix Nmecha et le défenseur Waldemar Anton sont remplacés par Marcel Sabitzer, Can et Nico Schlotterbeck.

Julien Duranville figure sur le banc.