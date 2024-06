John Stones, malade, ne s'est pas entraîné avec la sélection anglaise

Mardi, 26 sélectionnés y compris Stones étaient présents lors de la première séance sur le sol allemand dirigée par le sélectionneur Gareth Southgate. Luke Shaw, qui a récemment souffert de problèmes aux ischio-jambiers, était également présent.

Les Three Lions disputeront dimanche leur premier match du Groupe C contre la Serbie dimanche. Ils affronteront ensuite le Danemark (20 juin) et la Slovénie (25 juin).