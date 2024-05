John van den Brom entraînera Vitesse la saison prochaine

Van den Brom, 57 ans, a porté le maillot de Vitesse en tant que joueur entre 1996 et 2001 avant de devenir entraîneur du club lors de la saison 2011-2012. Il termine alors à la 7e place et qualifie Vitesse pour l'Europe. Des performances qui tapent dans l'oeil d'Anderlecht à l'époque. Le Néerlandais a dirigé les Mauves entre 2012 et 2014 avec un titre de champion de Belgique et deux Supercoupes de Belgique. Il a également entraîné Genk entre novembre 2020 et décembre 2021.

Van den Brom débarque dans une situation compliquée à Arnhem. Le club a écopé il y a deux semaines d'un retrait de 18 points pour manquements aux exigences pour la licence et est donc certain d'évoluer en deuxième division la saison prochaine tout en conservant provisoirement sa licence.