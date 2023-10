John van 't Schip nouvel entraîneur de l'Ajax jusqu'à la fin de la saison

Van 't Schip, 59 ans, a porté le maillot de l'Ajax entre 1981 et 1992, disputant 273 rencontres pour les Amstellodamois avec qui il a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1987, la Coupe UEFA en 1992, quatre titres de champion des Pays-Bas (1982, 1983, 1985, 1990) et trois Coupes des Pays-bas (1983, 1986, 1987).

Le Néerlandais succède à Maurice Steijn et sera assisté d'Hedwiges Maduro, qui avait assuré l'intérim contre Brighton et le PSV, et de Michael Valkanis.