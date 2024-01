Jong Genk n'a pas été effrayé par les Tigres de Deinze

La 17e journée de la Challenger Pro League s'est conclue par le succès 3-2 de Jong Genk face à Deinze. Au classement, les Racingmen se retrouvent 11e (18 points) et les Tigres sont 4e (29).

Malgré un bilan médiocre de 4 points sur 27 au coup d'envoi, les Genkois ont tenté de prouver qu'ils ne craignaient pas Deinze, vainqueur à six reprises pendant la même période. Les Limbourgeois ont vite été récompensés pour leur volonté grâce à Nolan Martens, qui a conclu dans le rectangle d'un tir à bout portant (9e, 1-0). Genk aurait pu creuser l'écart si Konstantinos Karetsas avait transformé un penalty accordé pour une faute de Nacho Miras (39e). Le milieu grec de 16 ans a manqué une belle occasion avant qu'Ayman Kassimi ne laisse lui filer l'égalisation, expédiant le ballon du gauche au-dessus du but (42e).

Deinze a finalement égalisé par Jellert van Landschoot (48e, 1-1) mais Genk a reçu un second penalty pour une faute de Gaëtan Hendrickx et, cette fois, Karetsas ne s'est pas manqué (50e, 2-1). Les Limbourgeois ont poursuivi leur domination. Sur un dégagement de Miras intercepté par Ibrahima Bangoura, Karetsas a servi Victory Beniangba, qui a éliminé son adversaire en faisant passer le ballon derrière son pied d'appui (72e, 3-1). Le but de Mamadou Kone (79e, 3-2) n'a pas empêché les Tigres de s'incliner.