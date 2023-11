Jonny Evans également blessé à Manchester United

En défense, l'entraîneur de United Erik ten Hag ne peut pas non plus compter sur Tyrell Malacia, Luke Shaw et Lisandro Martínez. Raphaël Varane, tout juste de retour de blessure, avait remplacé Evans mercredi dans un match perdu 4-3.

Manchester United risque d'être éliminé en Europe. Le club pointe au dernier rang du groupe A, avec 3 points, avant un déplacement à Galatasaray et la réception du Bayern Munich. En Premier League, les Red Devils occupent la huitième place, à huit points de Manchester City. United rencontre Luton Town samedi.