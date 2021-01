José Mourinho joue son match le plus important avec Tottenham face à Brentford

(Belga) La demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football, mardi face à Brentford, est le match le "plus important" de Tottenham Hotspur depuis que José Mourinho en est l'entraîneur. C'est ce que le coach portugais a déclaré lundi en préambule de la rencontre face au club de 2e division.

Depuis le 20 novembre 2019, Mourinho est l'entraîneur des Spurs dont le dernier trophée, la ... League Cup, remonte à 2008. "C'est pourquoi je donne incroyablement d'importance à ce match. Tottenham n'a pas gagné de trophée depuis longtemps et maintenant nous sommes très proches. Nous voulons mettre fin à cette période". La League Cup en Angleterre, est après la Premier League et la FA Cup, la troisième prix en importance dans le football anglais. "Pour moi, chaque prix est important, surtout pour un club qui n'a rien gagné depuis dix ans. Si nous gagnons deux fois maintenant, nous aurons à nouveau quelque chose. C'est de cela qu'il s'agit", a estimé le Portugais. Mourinho compte 4 victoires en League Cup (2005, 2007, 2015 avec Chelsea, 2017 avec Manchester United). Celui qui a été élu à quatre reprises coach mondial de l'année compte comme entraîneur en chef pas moins de 25 titres (Championnat, Coupe, coupe de la Ligue, Supercoupe, Ligue des Champions, Europa League). L'autre demi-finale opposera mercredi Manchester United et Manchester City. La finale est prévue le dimanche 25 avril à Wembley. (Belga)