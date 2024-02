Joselu blessé à une cheville, l'hécatombe se poursuit au Real Madrid

Dejà privé de plusieurs joueurs majeurs, le Real Madrid devra faire sans son attaquant espagnol Joselu, qui souffre d'un œdème osseux à la cheville droite, pour ses prochains rendez-vous en Liga et en Ligue des champions, a indiqué le club merengue vendredi.

L'international espagnol, habitué à jouer les "supersub", ne sera pas disponible pour le match de Liga dimanche contre le Séville FC au Santiago Bernabéu et est très incertain pour le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Leipzig le 6 mars.

Il rejoint une infirmerie madrilène déjà bien remplie, en raison des blessures de longue durée au genou de Thibaut Courtois, Eder Militao et David Alaba, et celles, moins graves, de Jude Bellingham et Antonio Rudiger.

Sans être un titulaire indiscutable, Joselu, seul véritable numéro 9 de métier au club depuis le départ de Karim Benzema, réalise de belles performances avec 13 buts et 4 passes décisives en 35 matches officiels disputés cette saison.