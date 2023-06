Joselu rejoint le Real Madrid, prêté par l'Espanyol pour une saison avec option d'achat

L'attaquant de 33 ans est actuellement auprès de l'équipe nationale espagnole, avec laquelle il a remporté dimanche la Ligue des nations contre la Croatie (0-0, 5-4 aux t.a.b.). Il a notamment inscrit un but décisif en demi-finale contre l'Italie, jeudi (2-1).

Formé au Celta Vigo, Joselu a déjà évolué entre 2009 et 2012 au Real, principalement avec l'équipe réserve. Né à Stuttgart, en Allemagne, il a joué dans ce pays pour Hoffenheim, l'Eintracht Francfort et Hanovre, mais aussi pour Stoke City et Newcastle en Angleterre ainsi que sous les couleurs du Deportivo La Corogne et d'Alavés en Liga.