Juan Sebastian Molano gagne la 2e étape devant Giovanni Lonardi, nouveau leader

Juan Sebastian Molano a remporté la 2e étape de la Cro Race, le Tour cycliste de Croatie, course de catégorie 2.1, mercredi. Le Colombien d'UAE Team Emirates s'est imposé au sprint après 114,5 km de course entre Biograd Na Moru et Novalja. L'Italien Giovanni Lonardi (Polti Kometa), deuxième, a dépossédé le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) du maillot de leader.