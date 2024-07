Jude Bellingham écope de 30.000 euros d'amende et d'un match de suspension avec sursis

L'UEFA a annoncé vendredi qu'elle allait infliger une amende de 30.000 euros à l'international anglais du Real Madrid. Il a en outre écopé d'une suspension d'un match qui bénéficie d'un sursis d'un an. Il pourra donc être présent lors du quart de finale contre la Suisse samedi (18h00) à Düsseldorf.

Dimanche, à Gelsenkirchen, Bellingham avait sauvé l'Angleterre dans le temps additionnel (90e+5) après un match médiocre en inscrivant le but de l'égalisation d'une spectaculaire bicyclette (1-1). Il a ainsi évité l'élimination des Three Lions. Harry Kane avait ensuite marqué en prolongation le but de la victoire (2-1).