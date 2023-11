Jude Bellingham et Levi Colwill quittent la sélection à cause de problèmes à l'épaule

Jude Bellingham et Levi Colwill sont les derniers joueurs en date à devoir se retirer de la sélection anglaise réunie en vue des matches de qualifications pour l'Euro 2024 contre Malte et la Macédoine du Nord. Les deux joueurs de 20 ans ont été déclarés inaptes à disputer les rencontres de l'équipe nationale qui auront lieu vendredi et lundi, comme l'a annoncé la fédération anglaise mercredi.