Julian Nagelsmann va succéder à Hansi Flick comme sélectionneur de la Mannschaft

Contactée, la fédération allemande (DFB) n'a pas souhaité commenter l'article de Bild. Selon le tabloïd, les détails du contrat doivent encore être finalisés. Son contrat irait, selon Bild, jusqu'à l'Euro-2024.

À tout juste 36 ans, Julian Nagelsmann s'apprête ainsi à rebondir au chevet d'une Nationalmannschaft en crise, qui a limogé pour la première fois de son histoire un sélectionneur, écartant Hansi Flick de son poste le 10 septembre, au lendemain de la déroute contre le Japon (1-4) après une série de contre-performances et notamment une défaite face aux Diables Rouges de Domenico Tedesco (2-3) et un bilan d'une victoire en six matchs en 2023.