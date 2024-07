Julien de Sart quitte La Gantoise pour Al-Rayyan, au Qatar

Julien de Sart, 29 ans, avait prolongé son contrat à Gand en avril dernier, se liant aux Buffalos jusqu'en 2028. L'offre venue du Qatar l'a toutefois poussé à quitter La Gantoise, dont il était le vice-capitaine.

"Dans une carrière ou dans la vie, il y a des occasions qui ne se présentent qu'une fois et que l'on ne peut tout simplement pas laisser passer. Même s'il n'a pas été facile de prendre cette décision, il était impossible pour mon avenir et celui de ma famille de dire non", déclare Julien de Sart dans une lettre aux supporters gantois publiée sur le site des Buffalos.