Julien Duranville repris avec les espoirs : "pour le moment, mon choix c'est la Belgique"

Julien Duranville est pour la première fois avec les espoirs belges dans une sélection qui s'apprête à jouer contre Malte jeudi à Louvain (20h00) et en Espagne cinq jours plus tard à Almeria (19h00) en qualifications pour l'Euro 2025 chez les moins de 21 ans.

Le jeune attaquant explique aussi qu'il n'a pas véritablement un modèle chez les Diables. "Je regarde un peu tout le monde, je prends un peu de chez tout le monde. Je n'ai qu'un modèle c'est Jésus-Christ", a-t-il posément expliqué, très ouvertement. Une voie sur laquelle il s'est engagée et qui lui "apporte beaucoup de joie", et qui l'aide "en tant que personne".

Julien Duranville se sent désormais à l'aise. "J'ai beaucoup grandi. Les blessures ont été compliquées à gérer, de même que l'arrivée chez les seniors. Maintenant ça va. Je suis bien accueilli à Dortmund. Je me sens bien physiquement. Après plusieurs matches avec les U19, le rythme est revenu. Je n'ai plus d'appréhension. J'ai aussi cette expérience d'être monté au jeu avec les A. C'était incroyable, l'ambiance et le bruit je n'avais jamais ça. Quand tu connais ça, forcément tu ne dois plus avoir peur de rien".