Jupiler Pro League - Anderlecht gaspille un avantage de deux buts à Malines

(Belga) Alors qu'il menait 0-2 grâce à Jérémy Doku (64e) et un autogoal de Lucas Bijker (75e), Anderlecht a partagé l'enjeu dimanche à Malines (2-2). Igor De Camargo (83e) et Jordi Vanlerberghe (85e) ont arraché le point pour le KVM. Plus tôt dans la journée, Saint-Trond avait battu La Gantoise (2-1) et Genk était allé s'imposer à Zulte-Waregem (1-2). A 20h45, Courtrai reçoit Waasland Beveren en conclusion de cette journée inaugurale de la Jupiler Pro League jouée à huis clos.

Une titularisation a particulièrement attiré l'attention dans la première sélection d'Anderlecht: Landry Dimata faisait sa réapparition après 18 mois. Toutefois, la première approche du but de Malines a été pour Doku, qui a été lancé par Killian Sardella, sans que cela pose un gros problème à Gaëtan Coucke (2e). Par contre, Hendrik Van Crombrugge a été plus sollicité par un envoi de Rob Schoofs (4e). Médiocre lors de la préparation, le Kavé se montrait plus enthousiaste et sûr de lui. Il s'est d'ailleurs bricolé quelques occasions en tablant sur le punch de Nikola Storm (12e) et la vitesse de pointe de William Togui (13e). Jusqu'à la pause fraîcheur (23e), Anderlecht ne s'est pas créé une véritable occasion et son jeu ne s'est pas amélioré par la suite. Le rythme de la rencontre a encore baissé et tout a été moins attrayant surtout à cause d'un Anderlecht peu créatif. La reprise a vu Malines se montrer plus énergique mais Schoofs a mis sa reprise de la tête au-dessus (50e), Togui a complètement manqué sa reprise (56e) et Geoffry Hairemans n'a pas cadré non plus sa reprise du front (59e). Monté au jeu à la place de Dimata (60e), Antoine Colassin a directement mis Coucke en danger (62e). Par contre, Doku, qui a souvent été bloqué fautivement par Bijker, a fini par laisser l'arrière gauche malinois sur place avant de glisser le ballon dans l'angle opposé (65e, 0-1). Malines a encore fait des cadeaux à Anderlecht par Togui, qui a encore manqué une grosse occasion (72e), et par Bijker, qui a dévié un tir de Murillo dans son but (75e, 0-2). Cependant, le suspense n'était pas enterré: monté au jeu à la place de Storm (76e), De Camargo a réduit le retard malinois suite à une interception d'Issa Kaboré (83e, 1-2). Il y avait de nouveau match et Kaboré a permis à Vanlerberghe, un autre remplaçant (84e), d'effacer complètement la différence au marquoir (85e, 2-2). (Belga)