Jupiler Pro League - Charleroi a ouvert le championnat par une prouesse face au Club Bruges

(Belga) L'attaquant de Charleroi Ryota Morioka a inscrit samedi le premier but de la nouvelle saison du championnat de Belgique de football. Le Japonais a ainsi permis aux Zèbres de battre le Club Bruges, le champion en titre (78e, 0-1). A 19 heures, l'Antwerp reçoit Mouscron et le Standard affronte le Cercle Bruges.

La saison 2020-2021 a débuté avec d'emblée un problème technique: le VAR fonctionnait mais le système pour détecter un éventuel hors-jeu n'était pas opérationnel. Nicolas Penneteau n'y a sans doute pas pensé quand il est intervenu devant Youssouph Badji bien isolé par Hans Vanaken (4e). Le Club Bruges était bien plus entreprenant qu'en finale de Coupe mais Brandon Mechele a expédié le ballon au-dessus du but carolo (7e) et la volée d'Eduard Sobol n'a pas été cadrée non plus (11e). Les duels étaient corsés et Marco Ilaimaharitra a reçu la première carte jaune de la saison (6e). Juste après la pause fraîcheur (25e), les Blauw & Zwart ont une une belle occasion mais Emmanuel Dennis a manqué son premier contrôle et a tiré sur Penneteau, qui avait bien réduit l'angle (26e). Charleroi a alors tenté de calmer le jeu notamment par Guillaume Gillet, qui était très disponible pour ses équipiers. Grâce à Ilaimaharitra, Morioka et Shamar Nicholson, Charleroi a fini par prendre position dans la zone brugeoise et Mamadou Fall a trouvé un Simon Mignolet très attentif sur son chemin (42e). A la reprise, le gardien brugeois a été tout heureux de voir Nicholson, qui avait réussi à s'infiltrer dans le rectangle, croquer son tir (47e). Dans l'autre camp, il a manqué un orteil à Ruud Vormer pour battre Penneteau (48e). La rencontre a continué sur ce rythme. Charleroi est passé tout près du but sur une reprise de la tête de Dorian Dessoleil sur coup de coin de Morioka (64e). Bruges a répliqué par Vanaken dont le tir à distance a frôlé le cadre (68e). Le danger venait de partout et Morioka a tiré le gros lot en profitant d'une mauvaise passe de Mechele pour filer seul et battre Mignolet d'un tir croisé (78e, 0-1). Le Club Bruges s'est lancé à la recherche de l'égalisation mais les Zèbres ont sorti avec assurance les ballons chauds amenés par Krépin Diatta. (Belga)