Jupiler Pro League: Copieux menu avant les fêtes, Bruges et Anderlecht pour confirmer, le Standard dos au mur

Les fans de football belge seront servis cette semaine avec des rencontres de D1A sans discontinuer entre mardi et dimanche. La 18e journée, avant la 17e prévue ce weekend, sera au programme mardi, mercredi et jeudi sans aucun duel entre deux équipes du top 8.

Lundi matin, le match Saint-Trond/Beerschot prévu mardi (21h) a été reporté sine die en raison de plus de sept cas de coronavirus au sein du club anversois. Une autre rencontre, celle entre la KAS Eupen et le KRC Genk mercredi (18h45), est aussi menacée. Les Pandas, qui n'ont déjà pas pu affronter Zulte Waregem dimanche, compte 13 joueurs infectés. Les résultats de la nouvelle salve de tests seront connus mardi midi. Mouscron, qui reste sur une probante victoire contre le Beerschot, ouvrira le bal mardi (18h45) contre Oud-Heverlee Louvain. Les Hurlus, qui ont abandonné la lanterne rouge, devront se montrer aussi efficaces contre les promus louvanistes, quatrièmes après trois succès de rang. Concomitamment, Charleroi tentera de confirmer son regain de forme sur le terrain du Cercle de Bruges. La suite de la soirée de mardi verra Anderlecht accueillir Ostende (21h). Les troupes de Vincent Kompany restent sur un succès contre Genk, celles d'Alexander Blessin sur deux victoires. Mercredi à 18h45 contre Zulte Waregem, l'Antwerp disputera déjà son 5e match au mois de décembre. Si le Great Old est qualifié pour les seizièmes de finale de l'Europa League, il est passé à côté de ses deux dernières sorties en championnat, à Genk puis contre le Club de Bruges. Sur le coup de 21h, La Gantoise, sur le chemin de la guérison grâce au retour de Hein Vanhaezebrouck et sa victoire contre le Standard, devra confirmer contre Waasland-Beveren. Les Lions, longtemps à la traine, affichent eux le bilan presque parfait de 13 points sur 15. Simultanément, le Standard, qui n'a gagné que 2 de ses 14 derniers matches toutes compétitions confondues, n'aura pas le droit à l'erreur à Courtrai s'il veut continuer à se battre pour le top 4. Jeudi (20h45), le dernier match de cette 18e journée sera l'occasion pour le Club de Bruges de confirmer sa bonne forme. Les Gazelles de Philippe Clement ont trouvé leur rythme de croisière et semblent les mieux armées pour se succéder au palmarès du championnat. Elles ne devront pas tomber dans le piège tendu par le KV Malines.