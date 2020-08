Jupiler Pro League - Eupen, à dix dès la 25e, a tenu bon face à Saint-Trond

(Belga) La première rencontre de la quatrième journée du championnat de Belgique de football programmée samedi s'est soldée par un partage entre Eupen et Saint-Trond. Les Pandas, qui ont ouvert la marque par Julien Ngoy (13e, 1-0), ont joué à dix suite à l'exclusion de Jonathan Heris (25e). Les Canaris ont égalisé sur penalty par Yuma Suzuki (85e, 1-1). Au classement, Saint-Trond (5 points) est 7e et Eupen (3 points) 14e. Trois autres rencontres sont au programme ce samedi: Cercle-Courtrai et Waasland-OHL à 18h30 et Mouscron-Zulte Waregem à 20h45.

Benat San José s'en est tenu aux onze joueurs qui ont débuté à Courtrai, avec Adriano et Victor Vazquez sur le banc. A Saint-Trond, Jonathan Buatu a remplacé comme prévu Teixeira suspendu en défense et Jhonny Lucas a été préféré à Chris Durkin. La première véritable accélération a été effectuée par Knowledge Musona mais le tir de l'attaquant eupenois était trop central pour tromper Kenny Steppe (4e). Les deux équipes ont fait circuler le ballon sans se montrer très dangereux dans les surfaces adverses jusqu'à ce que Konan N'Dri se soit retrouvé bloqué sur la ligne de fond côté droit. Avec l'aide involontaire de Ko Matsubara, l'Ivoirien a placé le ballon devant la ligne de but où Ngoy a surgi entre deux défenseurs (13e, 1-0). Eupen combinait mieux quand Heris a été exclu pour avoir envoyé un coup de pied au visage de Santiago Colombatto, qui l'avait balancé au sol. Sur intervention du VAR, Bert Put a renvoyé le défenseur au vestiaire (25e). Du coup, le coach eupenois a effectué un changement tactique en sortant un attaquant, Isaac Nuhu, pour un défenseur, Andreas Beck (30e). Cette mesure sécuritaire a bien fonctionné grâce aux expérimentés Jordi Amat et Benoît Poulain. A la mi-temps, Kevin Muscat a sorti Samuel Asamoah pour Durkin. Ce dernier s'est directement mis en évidence grâce à une petite passe à Lucas dont le tir est passé au dessus du but d'Ortwin De Wolf (47e). Pas inquiété jusque-là, le gardien eupenois a commencé à avoir du travail notamment sur une reprise de la tête de Samy Mmaee (52e) et un tir dans l'angle inférieur droit de Facundo Colidio (53e). Les Canaris ont monopolisé le ballon et San josé a pensé calmer la tempête en faisant monter au jeu Adriano, l'ex-vainqueur de la Ligue des Champions avec Barcelone, et Mamadou Koné à la place de Musona et Nils Schouterden (59e). La manoeuvre a fonctionné puisque le bloc eupenois a d'autant mieux estimé le danger que le jeu de Saint-Trond manquait de créativité. Les Canaris ont quand même fini par égaliser sur un penalty accordé pour une faute de Poulain sur Suzuki, qui l'a transformé (85e, 1-1). (Belga)