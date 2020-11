Jupiler Pro League - Genk cartonne au Cercle et déloge provisoirement le Club Bruges de la 1e place

(Belga) Genk poursuit sur sa lancée victorieuse. Auteur d'un 18/18, le club limbourgeois s'est imposé 1-5 sur le terrain du Cercle de Bruges samedi lors de la 14e journée du championnat de Belgique, une victoire qui lui permet de prendre provisoirement la tête du championnat avec 28 points, 2 de plus que le Club Bruges, qui se rend à Mouscron samedi soir (20h45).

Genk menait déjà 0-4 à la mi-temps. Premier artificier à dégainer, Paul Onuachu ouvrait le score après 9 minutes, imité par Junya Ito qui trompait Thomas Didillon pour faire 0-2 à la 16e minute. Bryan Heynen, revenu il y a quelques semaines après avoir été écarté onze mois en raison d'une blessure au genou, inscrivait le but du 0-3 à la demi-heure de jeu. Huit minutes plus tard, Paul Onuachu s'offrait un doublé qui permettait à l'équipe de John van den Brom de rejoindre les vestiaires avec 4 buts d'avance. Après la pause, Dino Hotic réduisait l'écart d'une frappe dans la lucarne à la 51e minute. Auteur d'un doublé lors des trois derniers matchs de Genk, Théo Bongonda plantait son but à la 74e minute, son 9e but de la saison, le 8e en cinq matches. Grâce à cette 6e victoire d'affilée, Genk déloge provisoirement le Club Bruges de la 1e place du classement. Désormais 2e à 2 unités des Limbourgeois, les Gazelles pourront reprendre la tête en cas de succès à Mouscron samedi soir. (Belga)