Jupiler Pro League - Joakim Maehle quitte Genk pour l'Atalanta Bergame

(Belga) Le Racing Genk et l'Atalanta Bergame ont trouvé un accord pour le transfert de Joakim Maehle, ont annoncé les Limbourgeois mardi.

Maehle, 23 ans, était arrivé à Genk en 2017 en provenance d'Aalborg. Depuis son arrivée dans le Limbourg, le défenseur danois a joué 130 matches pour le Racing et a remporté un titre de champion de Belgique en 2019. Il a inscrit six buts et délivré 22 assists. Le Danois jouera donc son dernier match dimanche contre Waasland-Beveren. "Le KRC Genk est fier de pouvoir fournir un nouvel ambassadeur du club à un championnat du top 5. Nous souhaitons beaucoup de succès à 'Joa'", peut-on lire dans le communiqué. Ce n'est pas la première fois que l'Atalanta fait son marché du côté de Genk. Le club lombard avait déjà attiré Timothy Castagne, désormais à Leicester, et Ruslan Malinovskyi. (Belga)