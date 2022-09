Jupiler Pro League: L'international ghanéen Mubarak Wakaso prêté à Eupen

(Belga) Le milieu de terrain international ghanéen Mubarak Wakaso évoluera cette saison à Eupen, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League. Le joueur de 32 ans a été prêté par le club chinois du FC Shenzhen.

Arrivé de son pays en 2008 en Espagne à Elche (D2), il a ensuite joué à Villareal, à l'Espanyol Barcelone, à Las Palmas, à Grenade et à Alavés, le nouveau Panda a disputé 140 matchs en Liga 1 et 63 rencontres en Liga 2. Avec le Celtic Glasgow, il a été sacré champion d'Écosse et vainqueur de la coupe en 2015. Il a aussi évolué à Rubin Kazan et au Panathinaïkos. Début 2020, Mubarak Wakaso, qui compte 70 capes internationales, est arrivé en Chine, où il a également été champion national avec Jiangsu Suning. "Nous avons engagé avec Mubarak Wakaso un joueur d'expérience internationale pour notre milieu de terrain. Ces dernières années, il a joué avec succès dans les plus hautes divisions d'Espagne, d'Écosse et de Chine et il apportera une structure, une stabilité et une créativité supplémentaires au jeu de la KAS Eupen en Jupiler Pro League" a souligné Christoph Henkel, directeur général du club. (Belga)