Jupiler Pro League - Le Beerschot assomme Saint-Trond, Courtrai s'impose à Malines

Les Rats menaient 5-1 à la pause, après les buts de Raphael Holzhauser (2e et 25e), Tarik Tissoudali (17e et 34e) et Loris Brogno (40e), Olexander Filippov réduisant l'écart à la 44e. Les Canaris revenaient à 5-2 en début de seconde période via Yuma Suzuki (49e), mais Ismaila Coulibaly redonnait quatre buts d'avance aux Anversois (57e), avant que Duckens Nazon ne fixe la marque à 6-3 (74e). Au classement, le Beerschot s'installe provisoirement à la 3e place avec 18 points, à un point du leader Charleroi, qui se rend à Genk dimanche, et avec le même nombre d'unités que le FC Bruges, qui se rend au Standard samedi soir (20h45). Les Rouches suivent avec 17 points. Courtrai s'est pour sa part imposé 1-2 à Malines. Siemen Voet a lancé le Kavé à la 53e minute, avant que Gilles Dewaele (71e) et Yevhen Makarenko (74e) n'offrent la victoire aux Kerels, qui pointent au 8e rang avec 14 points. Malines est 14e (7 points).